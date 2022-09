Video, foto: Velim konečně zabodovala. V derby rozstřílela Kutnou Horu

„Bylo to další soutěžní utkání, kde nám povinnost velela zvítězit. V prvním poločase tomu odpovídal i průběh. Byli jsme lepší, nebezpečnější, vytvořili si spoustu brankových příležitostí. Buď nás ale vychytal gólman, nebo jsme to trefili vedle nebo do tyče. Zápas měl být rozhodnutý a rozdíle ve skóre vyšší než pouze jednogólový,“ uvedl trenér Radim Truksa.

„Když jsme po změně stran vstřelili branku na 2:0, přišlo malé uspokojení. Domácí po kontaktní brance z penalty ožili. Bylo jich plné hřiště a dost nám zatápěli. Když jsme jim ale vstřelili gól na 3:1, vzali jsme jim vítr z plachet. Druhý gól jsme dostali až v závěru, poté jsme to už dohráli a postoupili,“ oddechl si Radim Truksa.

Branky: 64. z PK a 86. Krulich – 38. Kuchař, 55. Ramšák, 76. Vácha. Poločas: 0:1.

Velim: Drápela – Němec (55. Martikán), Petrů, Seifert, Kosina – Vácha, Šindelář (46. Michálek), Koděra, Kuchař (55. Kmoch) – Kasal (46. Jícha), Ramšák.

