Skvělá generálka. Velim rozstřílela Úvaly. Kasal vstřelil hattrick

Velim by měla patřit do okruhu favoritů, zvlášť poté, co do divize postoupila Hřebeč a Nespeky. A koho dalšího vidí kouč jako štiku soutěže?

„Z mužstev, která se loni pohybovala v popředí tabulky, by to měla být Sokoleč, Tuchlovice nebo třeba Poříčany. Já si přeji, aby se co nejvíce nahoře v tabulce pohybovala také Velim,“ zdůraznil.

Velim má za sebou letní přípravu, která se dá hodnotit jako úspěšná. Důkazem toho je například generálka, vysoká výhra v Úvalech 10:2.

„Příprava probíhala klasicky v domácích podmínkách. Doufám, že jsme se naladili na mistrovskou soutěž dobře a bude nám to fungovat. Zápasy se nám výsledkové povedly,“ uvedl Truksa.

Téměř v každém fotbalovém celku dochází v přestávkách k hráčským změnám. Výjimkou není ani Velim.

„Z mužstva odešli Jirka Petrů a Honza Jícha, kteří se přesunuli do Kácova. Jan Kukal si v posledním mistrovském duelu loňské sezony přetrhl křížový vaz a celý podzim bude mimo hru. Bohužel v závěru přípravného období jsme přišli i o brankáře Dejmka, který si v práci zlomil ruku a čeká ho taktéž dlouhá pauza,“ litoval.

„Na druhou stranu se nám vrátil po půl roce v zahraničí Ondra Martikán, po zranění Václav Kopáček. Po roční pauze se do Velimi vrátil Petr Šourek a s ním nás posílil i Daniel Nešpor. Oba dva dlouhé roky hráli v Kolíně vyšší soutěž,“ dodal Radim Truksa.

Velim vstoupí do nového ročníku v sobotu na vlastním stadionu. Od 17 hodin přivítá Sedlčany.

„V loňské sezoně jsme u nich výsledkově i herně propadli. Doma jsme jim porážku vrátili, takže nás nečeká nic jednoduchého. Důležité bude, abychom první utkání zvládli a dobře do soutěže vstoupili,“ uzavřel Radim Truksa.

