Velimská rezerva válí. Ze dvou zápasů má šest bodů

„Ve druhé půli jsem myslel, že budeme mít větší kvalitu v mezihře a budeme zápas víc kontrolovat. To se ale nestalo. Soupeř měl náznaky šancí. a hru dost zjednodušil a nakopával dlouhé míče dopředu. My to však přečkali a ke konci přidali čtvrtý gól. Jediná kaňka je, že jsme se v zápase ocitli asi v patnácti ofsajdech, tím jsme se připravili o spoustu dalších možností skórovat,“ podotkl Radim Truksa.

Ten před regionálním derby přivítal jednoho nováčka, do týmu přišel z Kolína David Koděra.

„Přinesl do hry fotbalovost a oživení. Podal velmi dobrý výkon, který korunoval brankou,“ řekl na adresu velimského rodáka Radim Truksa.

Branky: 3. Koděra, 26. Petrů, 40. Ramšák, 89. Kasal. Poločas: 3:0.

Velim: Drápela – Dudek (88. Kosina), Náděje, Petrů Martikán – Vácha, Michálek, Koděra (83. Kopáček), Kmoch (65. Šindelář) – Ramšák (83. Kuchař), Jícha (86. Kasal).

