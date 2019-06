„Prakticky jsme neměli žádnou šanci na body. Lhota ukázala obrovskou kvalitu, dobře kombinovala, perfektně se pohybovala na velkém prostoru. Troufnu si říct, že s lepším soupeřem jsme se letos nesetkali,“ uvedl kapitán Velimi Lukáš Seifert.

„Když už jsme si vytvořili nějaké náznaky, tak jsme je neřešili správně a hodně jsme to defenzivě domácích usnadnili,“ dodal.

V utkání Velim chtěla vycházet ze stejné taktiky jako minulý týden, dobře bránit a vyrážet do brejků.

„Prvních pětadvacet minut se nám to dařilo plnit a nepouštěli jsme domácí do žádných šancí. Poté začala být Lhota lepší, kvalitně kombinovala a vytvářela si nebezpečné situace. Ve 33. minutě udeřila ze standardní situace, se štěstím se prosadil hlavou Chlapec. My mohli po pěkné kombinaci Jansty a Novotného vzápětí vyrovnat, ale střela druhého jmenovaného skončila vedle. To od nás bylo směrem dopředu vše,“ podotkl Seifert.

Ve druhém poločase domácí ještě přidali na obrátkách, po brance na 2:0 měli ještě další šance, které však nevyřešili dobře. Až v závěru přidali třetí gól.

„My směrem dopředu nebyli prakticky vůbec nebezpeční a celý druhý poločas jsme se bránili,“ přiznal velimský kapitán.

Branky: 33. Chlapec, 67. Valín, 90. Hájek. Poločas: 1:0.

Velim: Dejmek – Kosina (83. Kuchař), Víšek, Seifert, Novotný – Puk, Kedršt, Kopáček, Jansta (79. Ceral) – Kukal, Kasal (66. Váňa).