„Vypadá to jako debakl a někdo by to mohl brát jako fiasko, ale takový rozdíl ve hře zase nebyl. Podle výsledku budu těžko někomu říkat, že to bylo vyrovnané utkání. Bohužel my naše šance neproměňovali, zatímco soupeř nás potrestal z každé naší chyby,“ uvedl trenér Radek Kulhánek.