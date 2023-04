Brousili si zuby na další body do tabulky krajského přeboru, na ty si ale museli nechat zajít chuť. Fotbalisté Velimi v dohrávce 17. kola prohráli na hřišti zachraňujících se Horek 1:2.

Z přípravného fotbalového utkání Velim - Čáslav (0:4) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Předvedli jsme další tragický vstup do zápasu, na což upozorňujeme před každým zápasem, bohužel opak byl pravdou. Ve druhé minutě jsme se zbytečně točili dozadu, zkazili rozehrávku a řešili to faulem a domácí šli ze standardky do vedení. Dostali jsme facku. Chvíli nám trvalo, než jsme se oklepali. Poté byla z naší strany hra poměrně solidní a zaslouženě jsme také vyrovnali. V tu chvíli jsme měli být na koni, jenomže jsme udělali další hrubou chybu, která se nevidí ani v žácích. Po vhozeném autu jsme inkasovali podruhé,“ posteskl si trenér Radim Truksa.

OKRES: Nejlepší týmy nepřipustily překvapení. K vidění byla i jedna inzultace

„Do druhé půle jsme prostřídali, bohužel to nemělo takový účinek, jak jsem si představoval. Spíš to byla křeč, i když šance jsme si po centrech a závarech vytvořili. Ke konci jsme hráli na riziko a domácí tam měli nějaké brejky, po jednom nastřelili tyč. Nám se bohužel vyrovnat nepodařilo,“ poznamenal Radim Truksa.

Branky: 2. Machů, 32. Livora – 26. Vácha. Poločas: 2:1.

Velim: Dejmek – Čapek, Petrů, Michálek (46. Náděje), Kosina (72. Kasal) – Kukal, Vácha, Šindelář (83. Seifert), Koděra, Kmoch (46. Dudek) – Jícha.

Derby bavilo, padlo sedm branek. Hvězdou se stal Brunclík, autor hattricku