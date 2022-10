„Zápas mohly vyhrát oba týmy, šancí na to měly dost. My po špatném výkonu, zejména díky hře dozadu, bereme bod. Bohužel jsme celý zápas dotahovali,“ uvedl trenér Radim Truksa.

„Na první branku soupeře dokázal zareagovat Jícha, který skóroval po centru Váchy. Díky našim chybám v obranném pojetí si soupeř vytvářel šance a jednu do konce prvního poločasu dokázal proměnit. Nám se asi po hodině hry podařilo vyrovnat, kdy se po faulu na Váchu prosadil z penalty Petrů. V té době jsem věřil, že dokážeme výsledek otočit, protože směrem dopředu to z naší strany nebylo špatný a šance jsme měli. Bohužel po vyrovnání jsme rychle zase inkasovali, po naší standardní situaci soupeř během pěti vteřin proměnil brejk. Za pět minut se nám po rohu povedlo opět srovnat. Do konce zápasu zbývalo dvacet minut a já věřil, že ho zvládneme vítězně. Bohužel z několika šancí jsme již nedokázali skórovat. Je to pro mě zklamání, protože naše chyby se opakují. To, že dáváme hodně gólů je super, ale nesmíme jich tolik dostávat,“ dodal Radim Truksa.

Branky: 13. Jícha, 62. z PK a 70. Petrů – 8. Hušek, 28. Morav, 65. Jeník. Poločas: 1:2.

Velim: Drápela – Dudek (64. Korenc), Náděje, Petrů, Martikán – Vácha, Michálek, Koděra (88. Vokřál), Šindelář (77. Kasal) – Jícha, Ramšák (90. Kopáček).

