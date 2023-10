Fotbalisté Velimi B v probíhajícím ročníku I. B třídy skupiny C nastoupili k třetímu okresnímu derby. Po Býchorech a Plaňanech se tentokrát utkali s Jestřabí Lhotou. Nováčka soutěže v domácím prostředí porazili 2:0.

„Velká spokojenost s vítězstvím, které jsme už potřebovali. Po dvou nepovedených zápasech jsme podali velmi dobrý výkon,“ uvedl trenér Velimi B Jiří Ptáček.

„Hlavně v první půlhodině jsme v pohybu dobře kombinovali a dostali se do třech střeleckých příležitostí, kdy první skončila nad brankou a zbylé dvě zlikvidoval hostující brankář. Do vedení jsme šli po rohu a zakončení hlavou na přední tyči. To se nám povedlo zopakovat ještě v závěru poločasu, kdy jsme nejprve hlavou nastřelili brankovou konstrukci a následnou dorážku opět hlavou bohužel zastavil ofsajd. V druhém, herně vyrovnaném poločase nejprve hosté nastřelili tyč a dobře zakončený přímý kop z hranice vápna skvělé zlikvidoval náš gólman. Poté jsme opět dobře rozehráli rohový kop a zakončením hlavou na přední tyči přidali další gól,“ dodal Jiří Ptáček.

Branky: 8. a 73. Kasal. Poločas: 1:0.

Velim B: Drápela – Jelínek, Bečvařík, Vokřál, O. Kosina – Němec (85. Zajíc), Ceral, Kopáček, Kmoch (80. M. Kosina) – Kasal, Nejedlý (46. L. Vlk).

Jestřabí Lhota: Karban – Švanda, Vlasák, Klička, Mikeš – Robovský (83. Rozumný), Záhora, Kubíček, Martínek – Krajíček, Krupka (46. Dvořák).

