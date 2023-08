Fotbalisté Velimi nenavázali na vysokou domácí výhru nad Sadskou (6:0) a ve druhém kole I. B třídy skupiny C prohráli v Městci Králové těsně 1:2.

Z přípravného fotbalového utkání Velim B - Kácov | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Ztratili jsme zbytečně tři body. Zatímco minulý týden jsme byli v koncovce stoprocentní, nyní jsme neproměnili minimálně šest nebo sedm gólových šancí,“ posteskl si trenér Jiří Ptáček.

„V úvodu jsme nedali dva nájezdy ze strany. Jeden skončil střelou vedle, druhý na konstrukci branky. Domácí šli do vedení po naší chybě při standardní situaci, kdy jsme ve vápně nechali nepochopitelně volného hráče. Za šest minut jsme vyrovnali po centru a zakončení na zadní tyči. Chvíli na to jsme inkasovali z hodně diskutabilní penalty. Do poločasu jsme mohli vyrovnat, ale střela z vápna skončila opět vedle,“ podotkl Ptáček.

„Do druhého poločasu jsme pozměnili rozestavení a domácí přehrávali. Gólové šance ale přišly až v poslední desetiminutovce, kdy jsme opět neproměnili dva nájezdy ze strany a střela z vápna skončila nad brankou. V samotném závěru jsme navíc přišli o vyloučeného brankáře po dvou žlutých kartách. Selhání v koncovce nás připravilo o vítězství,“ dodal zklamaný Jiří Ptáček.

Branky: 20. Bejbl, 29. Šmidrkal z PK – 26. Korenc. ČK: 90. Svoboda (V). Poločas: 2:1.

Velim B: Svoboda – Bláža, Kasal, J. Vlk, Jelínek – Korenc, Kopáček, Šindelář, Kmoch (76. M. Kosina) – Ceral (67. L. Vlk), Nejedlý.

