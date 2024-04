Fotbalistům Býchor se ani na pátý pokus nepodařilo v jarní části I. B třídy skupiny C bodovat. Přestože o přestávce vedli o gól a po přestávce dokonce o dva, nakonec v Semicích prohráli 3:6.

Z fotbalového utkání I.B třídy Býchory - Jestřabí Lhota | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Zápas dvou poločasů, ve výsledku opět bez bodu, i když průběh hry napovídal tomu, že bychom mohli odjet s plným bodovým ziskem,“ podotkl hrající trenér Ondřej Vaňkát.

„Zápas začal výborně, souhra středové lajny, posunutí na Lva, který mi předložil míč před prázdnou branku a vedení již v šesté minutě. V nastolené hře jsme pokračovali a Semice do ničeho nepustili. V součtu jsme měli čtyři vyložené šance, jedno nastřelení tyče Lvem, mohli jsme vést 6:0 a nikdo nemohl říci ani slovo,“ řekl Vaňkát.

„Toho jsme později litovali, když z ojedinělé šance se řítili domácí do útoku a za cenu faulu jsme hrozbu zastavili. Bohužel pro nás domácí obstřelil zeď z vnějšku a míč zapadl za brankovou čáru. Oklepali jsme se a z dalších akcí byly nebezpečné rohové kopy. Tím posledním v prvním poločase uzmul vedení na naší stranu Teplý. Domácí jednoduše nakopávali míče dopředu na vysoké útočníky, ale celá naše defenzíva pracovala jako jeden muž a s míči si poradila,“ pochvaloval si.

„Do druhého poločasu Semice začaly náběhem osmi lidí na naší polovinu s tím, že budou chtít dotlačit míč do naší branky. Prvních pár minut jsme jejich nápor odvrátili. Poté si vzal míč na vlastní polovině Jehlička, prošel přes tři hráče a jeho těžkou střelu brankář Hanzlík pouze vyrazil vedle sebe. Naši útočící hráči vyvinuli tlak na obránce, který si skluzem dal vlastní branku. Vedení 3:1, naprosto snových pětapadesát minut hry Býchor. Pak jsme taktickou chybou nechali domácí rychle rozehrát volný kop do strany, přečíslení na našem levém kraji, centr a inkasovaná branka. A už šlo do tuhého. Zdálo se, že naše psychika dostala tvrdý direkt. Dlouhý nákop Semic, nedohoda obránce s brankářem a Vavřík dával do prázdné brány. Drželi jsme se zuby nehty, měli jsme další dvě šance na vstřelení branky, ale buď jsme přestřelili, nebo jsme trefili brankáře. Nakonec jsme domácím darovali penaltu, kterou s přehledem proměnili. Na obrat jsme již neměli fyzické, ani psychické síly. Z rohového kopu do malého vápna jsme inkasovali na 5:3. Poslední úprava na 6:3 v poslední minutě byla opět po darované penaltě, když jednoduchý nákop dopředu Holý pouze plácl před sebe, kde byl útočící hráč, kterého srazil,“ poznamenal Vaňkát.

„Již poněkolikáté v této sezoně se mi stalo, že mi trenéři soupeře říkají, co to s námi je. Náš projev a hra nenapovídá tomu, abychom byli poslední. To se sice krásně poslouchá, ale body do tabulky nám to nepřipíše. Máme tři zásadní problémy: proměňování šancí, spousta inkasovaných jednoduchých branek a psychická odolnost. V Semicích nám vůbec nepomohl brankář Holý. Já mohl dát další dvě branky, takže to od spoluhráčů také pěkně slíznu. Příští zápas musíme nutně porazit doma Sadskou a odpoutat se z posledního místa tabulky,“ dodal Ondřej Vaňkát.

Branky: 36. Vavroušek, 57. vlastní Chlumský, 60. Vavřík, 77. z PK a 84. Kamlach, 90. Oliinyk z PK – 6. Vaňkát, 44. Teplý, 52. vlastní Šimek. Poločas: 1:2.

Býchory: Holý – J. Vyhnánek, Hejný, Chlumský, Funda – Chvalovský (86. Revenda), Lev, Teplý, Jehlička – A. Vyhnánek, Vaňkát (83. Hons).

