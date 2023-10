Vypadalo to na pohodovou výhru. V průběhu hry se fotbalisté Peček dostali do čtyřbrankové výhody, v závěru se ale strachovali o výsledek. Ostrá se totiž dokázala přiblížit na rozdíl jednoho gólu. Víc ale nestihla. Pečky v dalším kole I. B třídy skupiny C zvítězily na půdě soupeře 4:3.

„Takové zápasy jsou pořádně na nervy, opravdu těžko bych se tentokrát smiřoval s bodovou ztrátou. Bohužel to není v této sezoně poprvé, kdy během krátké doby dostaneme více branek. Musíme se z toho poučit, naše utkání jsou někdy příliš divoká. Nyní to naštěstí pro nás dobře dopadlo a ze zápasu s Ostrou tak máme konečně body,“ oddechl si trenér Zdeněk Buřič.

„Proti Ostré se nám dlouhodobě nedařilo, o to větší jsme měli motivaci špatnou sérii ukončit. Po posledním vydařeném domácím utkání vyběhla do zápasu téměř stejná sestava, měli jsme určené nějaké pokyny, kterých jsme se dvě třetiny zápasu drželi a s průběhem mohli být spokojeni,“ podotkl trenér.

„Dostali jsme se brzy do vedení, kdy se v 8. minutě z levé strany skvěle uvolnil Zajíc do vápna a povedenou střelou otevřel skóre. Hra se pak přelévala ze strany na stranu, pokud byl soupeř v držení míče, snažili jsme se mu organizovanou obranou znemožnit rychlé průniky k dostřelu naší branky. Byli jsme v tom celkem úspěšní a pokud nezasáhla obrana, byl na správném místě brankář. Ve 20. minutě po centru z rohu hlavičkou Brunclík navýšil vedení, které jsme si do poločasu udrželi. Ve 49. minutě druhé půle přidal Zajíc třetí gól po převzetí skvěle načasované průnikové přihrávky a sám před gólmanem se nemýlil. Když pak v 53. minutě vystřelil z hranice vápna Sova do horního rohu branky čtvrtý gól, nic nenasvědčovalo tomu, že bychom si neměli v poklidu dojít k vítězství. Provedli jsme pak nějaká střídání, možná jsme v hlavách trochu podlehli tomu nečekanému náskoku a přenechali více aktivity domácím. Pak přišel smolný moment v 73. minutě, kdy si Materna dal vlastní gól ve snaze odvrátit nebezpečný míč, který propadl do malého vápna. To ještě nebylo nic hrozného, ovšem za dalších šest minut jsme lovili ze sítě druhý gól po úspěšné narážečce domácích při statickém postavení našich bránících hráčů na vápně. Hodně jsme znejistili, hráči Ostré vycítili šanci ještě zápas zdramatizovat, k čemuž jsme za další dvě minuty dokonale přispěli neodvráceným centrem do vápna, když se z hlavičkového souboje prosadili domácí potřetí,“ popsal klíčové momenty Buřič.

„Ztráta luxusního vedení během devíti minut smrděla malérem, hráči Ostré dostali nový impuls a my byli v pořádné křeči. V hektickém závěru jsme drželi vedení ze všech zbývajících fyzických, a hlavně psychických sil, což se nakonec podařilo, přestože v nastavení měli domácí k vyrovnání opravdu blízko,“ přiznal Zdeněk Buřič.

Branky: 73. vlastní Materna, 79. Kukla, 81. Sedlák – 8. a 49. Zajíc, 20. Brunclík, 53. Sova. Poločas: 0:2.

Pečky: Cmár – Materna, J. Pikner, Havelka, K. Pikner – Holub, T. Müller (78. Němec), Zajíc (64. Kašpárek), Brunclík – Sova (53. Křivský, 90. M. Müller), Hovorka (90. Švára).

