OKRES: Dařilo se domácím týmům. Šest zápasů vyhrály

„Nepovedl se nám vstup do zápasu a už ve 2. minutě měli domácí šanci. Pak jsme ještě přečkali dva závary než jsme inkasovali. Po standardní situaci a stříleném centru se míč od Nádějeho ramene dostal za brankovou čáru. To se bohužel ve fotbale stává. Bylo to vyústění našeho špatného začátku. Pak se hra vyrovnala, ale hrálo se bez větších šancí. Bylo to takové bojovné. My měli velkou možnost na vyrovnání ve 43. minutě, bohužel Ramšák prováhal správnou chvíli k zakončení a domácí míč odkopli. A právě z následného brejku jsme inkasovali druhý gól.,“ popsal klíčové situace Radim Truksa.

„Druhý poločas byl podobný jako ten první. Moc pohledný fotbal se nehrál. Za nás měl největší šanci Jícha, který v 65. minutě z malého vápna trefil gólmana. Kontaktní branku jsme vstřelili až v nastaveném čase, kdy se po centru Váchy prosadil hlavou Kasal. Bohužel to přišlo pozdě,“ litoval Truksa.

„V poslední době se nám ze hry vytratila kombinační lehkost a navíc máme období, že to padá do naší brány. Musíme to zlomit v dalším utkání,“ dodal Radim Truksa.

Velim celý zápas dotahovala. Nakonec bere bod

„V těžkém zápase jsme porazili Velim. Vstup do zápasu jsme měli dobrý, ve 4. minutě Pařízka v tutovce vychytal skvěle Drápela, pak se uvolnil v poslední době výborně hrající Podaný a jeho střílený centr si srazil hráč Velimi do brány. Velim pak přitlačila, měla tam pár závarů, u nás mohl zvýšit Podaný na 2:0, ale Drápela ho opět vychytal. Pak prošel Prošek přes tři hráče a předložil míč Novákovi na penaltu, který to uklidil o břevno. V druhé půli to byla dlouho hra mezi vápny, pak předvedl Podaný skvělý slalom mezi protihráči, bohužel neproměnil a Velim nás začala tlačit. Jednou nás fantasticky podržel Zajíček. Nepohlídali jsme až na konci křídelní akci, kdy Kasal hlavou dal na 2:1, nicméně víc už hosté nestihli,“ uvedl manažer Hřebče Štěpán Sádecký.

„Velim je dlouhodobě skvělé mužstvo, o to víc si vítězství vážíme,“ dodal.

Branky: 12. Náděje vlastní, 44. Novák – 90. Kasal. Poločas: 2:0.

Velim: Drápela – Martikán, Náděje (84. Vokřál), Petrů, Koděra – Vácha, Michálek, Šindelář (84. Kmoch), Korenc (79. Kuchař), Ramšák (46. Dudek) – Jícha (79. Kasal).

Derby opanovala Velim B. V sezoně ještě nezaváhala