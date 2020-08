„O přestávce došlo za dramatických okolností ke konfrontaci hostujícího hráče, která potvrdila jeho neoprávněný start,“ objasnil trenér Peček Petr Šafránek.

Jelikož hostující tým odmítl nastoupit do druhého poločasu, rozhodčí zápas ukončili.

Počínání funkcionářů Jíkve trenér Peček nechápal

„Jíkev má na tuto soutěž nadstandardně složený tým z hráčů, kteří hráli výrazně vyšší soutěže a v průběhu prvního poločasu to bylo znát. My se museli obejít bez tří hráčů základní sestavy, a to bylo proti silnému soupeři znatelné,“ dodal Šafránek.

V jeho týmu došlo v letní přestávce k několika změnám v hráčském kádru. Odešli Mužík a Křivský. Kariéru v A mužstvu ukončil Růžička. Dres Peček naopak nově budou oblékat Sova, Pikner, Brunclík, Doležal a Batelka.

Pečky: Kopecký – Macháček, Brunclík, Pikner, Richter – Materna, Králík, Batelka, Müller – Sova, Doležal.