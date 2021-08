„První mistrovský zápas se nám výsledkové i herně povedl, i když se nám omluvilo z různých důvodů sedm hráčů a brankář,“ uvedl trenér Petr Samek.

„Od začátku jsme hráli soustředěně a v první půli jsme byli lepší a nastřelili dvakrát břevno. Do druhého poločasu jsme šli s cílem držet balón a počkat na příležitosti, které se nám nabídnou. Domácí ale několikrát zahrozili z rychlého protiútoku. Naše obrana v čele s brankářem ovšem vše zvládla. Nakonec jsme po standardní situaci vstřelili krásnou branku v 89 minutě. Bohužel nám nebyla uznána pro útočný faul. Remíza je nakonec asi spravedlivá, i když mohlo to být veselejší. Na závěr velký dík všem našim hráčům a klukům z B týmu za výkon a nasazení, vzhledem ke svým zdravotním problémům a za to, jak více měně bez střídání zápas odmakali,“ dodal spokojený Samek.

Liblice: Hrdinka – Pop, Bahr, Doležal, Kliment – Pačes, Nývlt, Schovanec, Zimmermann – Hrstka, Vondrášek (61. Plachý).