1. Jak jste spokojený s letní přípravou a co bylo její náplní?

2. Změny ve vašem kádru?

3. Jaké cíle si dáváte do nové sezony?

4. Co říkáte na svého prvního soupeře?

BÝCHORY

Michal Škopek (trenér)

1. Jsme na amatérské úrovni, takže úroveň přípravy byla taková, jakou si můžeme dovolit. Původně jsme plánovali vysokohorské soustředění, ale nakonec jsme se párkrát sešli v domácích podmínkách. Někteří kluci měli dovolené, ale sehrát přípravná utkání se nám oproti loňskému roku podařilo.

2. Měli jsme a máme velmi úzký tým. Oslovili jsme několik hráčů, ale po přislíbených účastech jsme nakonec posílili jen o dva hráče. Zbytek hráčů se nakonec rozhodl jinak, v mnoha případech pro mě nepochopitelně. Jinak tým zůstal pohromadě.

3. Do krajské soutěže se vracíme po třech letech. Týmy se zde promíchaly a hodně změnily. Jednoznačným cílem týmu je nebýt zklamán z postupu a bavit se hrou. Občas i vyhrát a nenechat se otrávit bohužel zákulisím fotbalu ze stran ambiciózních týmů a neprofesionálního přístupu některých rozhodčích. Umístění není úplně až tak důležité, ale na postup nemyslíme a spadnout zpět do okresu se pokusíme svými výkony oddálit.

4. Slovan Poděbrady je tým, který také postoupil z okresního přeboru, a to celkem jednoznačně. Některé hráče známe a ti tvoří kostru týmu. Slovan bude určitě patřit k lepším týmům soutěže, a tak pro nás to bude velká zkouška. Cílem bude na domácím hřišti neprohrát.

LIBLICE

Petr Samek (trenér)

1. Letní příprava probíhala v našem areálu a jsme spokojeni.Trénovalo se společně s B týmem za stálého počtu 15 až 20 hráčů, a to třikrát v týdnu. Součástí byla také čtyři přátelská utkání, ve kterých jsme dali šanci širšímu kádru (Xaverov 1:4, Říčany 3:2, Kunice 0:1, Vyžlovka 2:2).

2. Změny v kádru jsou minimální. Opustil nás Sochor (Nehvizdy). Přišli Kliment a Svoboda z Českého Brodu. Dále jednáme s několika dalšími hráči, ty ale zatím nemohu prozradit.

3. Cíle jsou hrát klidný střed tabulky a nemít starosti se záchranou.Hlavně potěšit naše náročné fanoušky.

4. Hrajeme okresní derby v Pečkách, tak očekávám zajímavé utkání a uvidíme, kdo bude lepší. Já doufám, že nějaký ten bod přivezeme.

PEČKY

Petr Šafránek (trenér)

1. S přípravou úplně spokojen nejsem.Každoročně, a to nejen u nás, letní přípravu ovlivňují dovolené. To se poté odráží na celkové přípravě i přípravných zápasech, které jsme odehráli čtyři.

2. V mužstvu skončili nejpoctivější hráči – Modrovič, Novák a Lukáš, kterým chci tímto za vše poděkovat. Dále odešel Jedlička do Sokolče a Pikner do Poděbrad. Naopak přišli Proskočil a Nebřenský z Pražského Přeboru, Müller ze Třech Dvorů a Jelínek z Dobřichova.

3. Určitě nechceme mít podobné starosti jako minulou sezonu. Do mužstva přišli zkušení hráči z vyšších soutěží, a tak očekávám, pokud se nám budou vyhýbat zranění, že se budeme pohybovat na místech, která budou znamenat s předstihem stabilní účast v I. B třídě.

4. Hrát doma s Liblicemi v prvním zápase je lepší, než s nimi hrát později. Soupeř to lehký není, ale máme jim co vracet, tak uvidíme.

TŘI DVORY

Vladimír Novák (trenér)

1. Něco málo jsme potrénovali a v závěru jsme sehráli dvě přípravná utkání. Spokojenost panuje v rámci možností.

2. Bohužel nikdo nepřišel, ale odešel pilíř zadních řad Kalivoda do Štítar, dále Müller do Peček a Javorek do Poděbrad.

3. Dobrá otázka. Dohrát důstojně soutěž.

4. Kvalitu Bílého Podolí neznám. Víc budu vědět v sobotu po zápase (smích).