Souboj o Černého Petra fotbalisté Třech Dvorů nezvládli. Na domácím hřišti nestačili na Kněžice a prohráli 1:3. Díky tomu klesli na poslední místo tabulky I. B třídy skupiny C.

Z utkání I. B třídy Pečky - Tři Dvory (4:2). | Foto: Deník/Michal Bílek

„Do utkání jsme vstoupili aktivněji. Vytvořili si spoustu šancí, ale bohužel je neproměnili. Skórovali jsme až ve 34. minutě. To si v malém vápně udělal prostor Suchánek a zavěsil. Druhý poločas začal ve stejné režii. Bohužel soupeře jsme dostali do hry sami naším malým důrazem v malém vápně a ten vyrovnal. Poté se hra vyrovnala, ale bohužel to byl opět soupeř, který třikrát vystřelil na branku a dal z toho dva góly. Limituje nás dlouhodobé zranění klíčových hráčů Kmocha a Brunclíka, kteří i přesto musí hrát, protože náš kádr je úzký,“ podotkl hrající trenér Třech Dvorů Vladimír Novák.