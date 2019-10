Přestože po první půli prohrávali o gól, nezabalili to a po změně stran předvedli kanonádu. Díky tomu fotbalisté Třech Dvorů v dalším kole I. B třídy skupiny C porazili na domácím hřišti Ostrou B 6:3 a odpoutali se z posledního místa. Utkání přitom dohrávali od šestnácté minuty bez vyloučeného Vladimíra Nováka.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Václav Pancer

„Zápas jsme začali aktivně a jsem rád, že se nám podařilo naplno bodovat, a to i přesto, že jsem musel předčasně do sprch. Kluci makali a předvedli skvělý výkon a za to jim patří můj velký díky,“ řekl hrající trenér Vladimír Novák.