Velimská rezerva zakončila podzim jasným vítězstvím

„Na těžkém terénu se odehrál zajímavý zápas. Začalo se celkem svižně, oba týmy se brzy dostaly do velmi dobrých příležitostí. Nám se už v šesté minutě podařilo skórovat, když po pěkném uvolnění z levé strany jsme dohráli šanci správným důrazem ve vápně a domácí hráč ve snaze o odkop z brankové čáry trefil našeho presujícího kapitána. Po chvíli mohlo být vyrovnáno z nařízeného pokutového kopu, jenže skvělý zákrok předvedl brankař Cmár. Přesto se hráči Pátku zanedlouho radovali a z dorážky vyrovnali. Bylo to v době, kdy jsme čelili více standardním situacím, ty byly velmi nebezpečné. Ještě do poločasu jsme se znovu dostali do vedení, z podobné akce jako při prvním gólu, tentokrát přihrávkou z pravé strany a po velmi dobrém náběhu do vápna. Domácí se snažili o rychlé vyrovnání, nám se ale dařilo všechny situace do půli ubránit. Tato snaha nám více nabízela zajímavé brejkové příležitosti. Jednu z nich hasil stoper Pátku ostřejším zákrokem za cenu karty, ale naštěstí to neskončilo zraněním,“ podotkl Buřič.

„V druhé půli jsme pokračovali v aktivním a pozorném výkonu, měli jsme zápas dobře rozehraný. Pátečtí se snažili dávat co nejvíce míčů do vápna, ale tyhle situace jsme zvládli, někdy i se štěstím, když po dorážce se míč otřel o postranní tyč. Vyrovnání pak přinesla akce po centru, který byl sice bráněný, ale ve snaze o odkopnutí skončil ukázkovým vlastencem. Na to ale naši hráči zareagovali nejlepším možným způsobem a po osmi minutách se rychlou kombinací středem hřiště dostali ke střele, která znamenala opět naše vedení. Domácí pak již kromě několika rohů a trestných kopů neměli nic, z čeho by nás překvapili, my naopak promarnili šanci na pojištění výsledku a netrefili prázdnou branku,“ litoval Buřič.

„Na konci jsme to tedy byli my, kdo mohl slavit, o to veselejší byla rozlučka. Ale myslím, že kluci si za výkon v posledním utkání podzimu bodový zisk zasloužili. Měl jsem radost z velmi dobrých individuálních výkonů, mladíci mě opět přesvědčili, že v nich máme budoucnost. No a samozřejmě nenahraditelná kvalita našich zkušených opor, klobouk dolů před těmi kluky. Bilance v půlce sezony tedy pro nás nakonec nedopadla úplně zle, protože z počátku výsledky na tolik bodů nevypadaly. Hráčům musím poděkovat, že vždy drželi při sobě, a i když se nedařilo, dokázali zabrat. Na závěr chci také poděkovat našim fanouškům, kteří nás opět početně podporovali jak doma, tak na venkovních zápasech. Všem přeji hlavně pevné zdraví a pohodu, a ať se všichni na jaře zase u fotbalu setkáme,“ dodal spokojený Zdeněk Buřič.

Branky: 18. Bartoš, 63. Bydlák vlastní – 6. Brunclík, 25. V. Buřič, 71. Sova. Poločas: 1:2.

Pečky: Cmár – Sejpal (46. Bydlák), J. Pikner, Havelka, Křivský – K. Pikner, Brunclík, Zborník, Zajíc – V. Buřič (85. Kašpárek), Sova (90. Cihlář).

