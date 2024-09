„Kdo by si před začátkem utkání myslel, že to bude jasná záležitost, hodně by se spletl. Přijel k nám zatím herně nejlepší soupeř,“ podotkl trenér Michal Mrázek.

„Ze začátku hry perfektně organizovaný. A i když jsme od začátku hráli s velkým nasazením, tak jsme naráželi na pevnou defenzívu soupeře. Naopak jsme v prvním poločase inkasovali po dobře zahraném rohu hostů. Paradoxně to byl první inkasovaný gól, který naše mužstvo více probudil. Nás výkon se od té doby výrazně zlepšil, přidali jsme na pohybu a důrazu a ve 29. minutě vyrovnal perfektně hrající Černý. Od této chvíle mi přišlo, jako kdyby hostům došly síly a hned ve 34. minutě zvýšil Skořepa na 2:1. Na další branku jsme čekali jen dvě minuty, když se prosadil Ketner. Navíc se těsně před přestávkou nádherné z velké dálky trefil do šibenice Pedro Mendes a upravil tak na poločasových 4:1,“ popsal klíčové okamžiky první půle Michal Mrázek.

„Ve druhé půli jsme už jak se říká „bušili do plných“. Hosté si v deseti hráčích stoupli na velké vápno a jen míče odkopávali. Mohli jsme však přidat ještě několik branek, avšak hosty skvěle podržel brankář Hampl. Nestačil už tak jen na jediný gól v jeho síti, který vstřelil v 77. minutě Soukup. Po třetím domácím vítězství máme na kontě devět bodů a neuvěřitelné skóre 21:2 a do toho jsme ještě z venku dvakrát přivezli po bodu. Na Kutilce tak zatím panuje nejen s výsledky, ale hlavně s předvedenými výkony velká spokojenost. Ještě bych chtěl pochválit výkon všech tří rozhodčích, utkání řídili s velkým přehledem,“ dodal spokojený Michal Mrázek.

„Zajížděli jsme k soupeři, který doma dává spousty gólů a určitě domácí hráči svoji kvalitu mají. To se potvrdilo a musím uznat, že domácí zaslouženě vyhráli. My jsme ale svoji kůži nedali lacino, i když ten výsledek nevypadá moc dobře,“ uznal trenér Křince Milan Švábenský.

„Hráli jsme ze zajištěné obrany a do třicáté minuty jsme na to, proti jakému soupeři jsme stáli, hráli celkem obstojně. Dostali jsme se po rohu i do vedení. Samozřejmě domácí nějaké náznaky šancí měli, ale to se nám dařilo odvrátit. Po půlhodině jsme ale udělali na lajně chybu a domácí se dostali do vedení. Pak jsme na zadní tyči a znova ve vápně neobsadili samotného hráče a domácí v rychlém sledu dali další branky. Ke konci zápasu domácí hráč z dálky vymetl šibenici. Druhý poločas byl ve stejném duchu, ale domácí se do nás nemohli dostat. Až pak z dálky uzavřeli skóre. Celkově klukům toho nemůžu moc vytknout, i když výsledek je jednoznačný. My jsme se snažili, ale domácí mužstvo bylo nad naše síly. Tím jim gratuluji k vítězství a my se musíme soustředit na další zápasy. V neposlední řadě musím pochválit i rozhodčí, kteří utkání s přehledem zvládli,“ okomentoval utkání hostující kormidelník.

Branky: 31. vlastní Lebduška, 34. Skořepa, 37. Ketner, 43. Mendes, 80. Soukup – 21. vlastní J. Škorpil. Poločas: 4:1.

Český Brod B: Hrdinka – Černý, Horálek, Mendes (75. Rypl), Soukup – J. Škorpil (60. M. Škorpil), Skořepa, Částka (70. Bázlik), Kejha, Ketner (60. Z. Šmejkal) – Blecha (82. Vojáček).

(René Volf)