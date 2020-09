Libličtí fotbalisté se dostávají do dobré formy. V šestém kole I.B třídy si dokázali na svém pažitu poradit s Městcem Králové a po výsledku 3:0 si připsali třetí výhru v řadě.

Z utkání I. B třídy Pečky - Liblice (1:0). | Foto: Jan Břečka

„Ať si každý říká, co chce, ale pro mě je Městec kvalitní soupeř. Má ve svém kádru několik zkušených fotbalistů, ale my jsme je dokázali předčít svou bojovností a nasazením. Zlomovým okamžikem utkání byla neproměněná penalta hostů, kterou dokázal Matoušek chytit a o chvíli později nás dostal do vedení Doležal,“ uvedl domácí trenér Petr Samek.