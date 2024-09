„Vzhledem k vývoji zápasu bod bereme, ale všichni jsme cítili, že v tomto utkání se dalo získat víc. Domácí se snad k přímému ohrožení brány nedostali, proto bych případnou prohru bral jako velkou ztrátu. Lepší výsledek nás stály začátky obou poločasů a kvalitnější řešení útočných akcí. Druhý vlastenec v druhém utkání po sobě také není běžné, vypadá to, jako by se bratři Piknerové předháněli, kdo dá více branek. Kryštof se ale nyní trefil už do té správné, tak snad ho příště napodobí i Hony,“ uvedl trenér Zdeněk Buřič.

„Zápas jsme začali špatně. Ve čtvrté minutě domácí zahráli vysoký míč do nezajištěné obrany, došlo k oboustranně důraznému souboji, kdy po pádu domácího útočníka byl odpískán trestný kop a udělena žlutá karta pro Honzu Piknera. Střelu na bránu pak tečoval náš obránce a rázem to bylo 1:0. Reagovali jsme ale nejlépe možným způsobem, když v deváté minutě napřáhl před vápnem Sova a vyražený míč jsme uklidili do sítě. V dalších minutách jsme se snažili kombinačně soupeře přehrát, byli jsme více na půlce domácích, jenže naše útočné snažení často ztroskotalo na pozorné obraně a brankáři, nebo jsme byli nepřesní. V nadějných situacích chyběl nějaký moment překvapení nebo lepší uvolnění, nedařilo se nám akce dohrávat tak, jak bychom potřebovali. Domácí občas zahrozili z brejku nebo standardky, ale žádnou pořádnou šanci si už nevytvořili,“ podotkl Buřič.

„Do druhé půle jsme šli s tím, že zrychlíme kombinaci a pokusíme si vytvářet více šancí, cítili jsme, že z utkání můžeme vytěžit maximum. Jenže jsme si podruhé průběh ztížili. Uběhlo pět minut, nakopnutý míč jsme neodvrátili úplně bezpečně. K němu se dostal domácí hráč, kterého jsme včas nedostoupili a nechali asi z dvaceti metrů vystřelit. Střelu by celkem s jistotou chytal náš brankář nebo by možná i letěla mimo, jenže ve snaze pokus zablokovat změnil dráhu letu svými zády Honza Pikner, a tak nešťastně, že z toho byla výstavní druhá branka Malešova. Času bylo stále dost, vrhli jsme všechny síly do útoku, abychom co nejdříve vyrovnali. Bylo to ale opravdu dlouhé dobývání. Zkoušeli jsme zleva, zprava, prostředkem, ovšem pozorní domácí statečně výsledek bránili, my jsme si bohužel nepomohli ani standardkou. Už to vypadalo, že z tlaku nic nevytěžíme, naštěstí pro nás ale přišla v posledních vteřinách nastavení ještě jedna klíčová situace. Míč z vhozeného autu se nějak podařilo dostat až do blízkosti brány, kde se ve správný čas pohyboval Kryštof Pikner a střelou pod brankáře nám zajistil alespoň bod,“ oddechl si Zdeněk Buřič.

Branky: 4. Menšík, 50. Kvíčala – 9. Brunclík, 90. K. Pikner. Poločas: 1:1.

Pečky: Cmár – Kaše, J. Pikner, K. Pikner, Zborník (53. Kašpárek) – Zajíc (46. Stuchlík), Holub, Jirků (80. Němec), Richter – Sova, Brunclík.

(René Volf)