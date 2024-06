/FOTOGALERIE/ Papírové předpoklady se naplnily. Fotbalisté Plaňan v posledním domácím vystoupení v nejnižší krajské soutěž nestačili na Pátek a s čtvrtým týmem tabulky skupiny C prohráli 1:5.

„Žádné překvapení se nekonalo, zvítězil výrazně kvalitnější hostující tým, který nekompromisně trestal naše chyby,“ uvedl trenér Petr Šafránek.

„Pro nás to byl fyzicky náročný zápas, ve kterém nás nenechal Pátek zápas zdramatizovat. Přestože jsme prohráli, musím mužstvo pochválit za dodržení taktických pokynů, bojovnost a za hru na hranici svých možností. A také za to, že jsme dokázali obranu favorita nejednou potrápit. Na lepší výsledek to ale nestačilo, a tak gratuluji soupeři k zaslouženému vítězství,“ dodal Petr Šafránek.

Branky: 45. Sapezhko – 7. a 62. M. Puk, 33. a 42. Bartoš, 68. Ramšák z PK. Poločas: 1:3.

Plaňany: Arnold – Sapezhko, Nevdashov, Javorský (82. Jambor), Klucska – Nedvědil (52. Gunár), Motrunich, P. Siruček (37. Vinš), Hanzálek (63. Houžvička) – D. Siruček. Blaščok.