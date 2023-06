Naposledy se v letošní sezoně I. B třídy skupiny C představili před svými fanoušky a rozlučka to byla výborná. Fotbalisté Plaňan porazili Sadskou 5:1 a stále drží naději na záchranu v soutěži.

Z fotbalového utkání I.B třídy Semice - Plaňany (4:2) | Foto: Foto: Markéta Stiborová

„Poslední domácí zápas jsme výsledkově zvládli, ale především v prvním poločase jsme se herně trápili. Chyběl nám pohyb, bojovnost, a když jsme se již dostali do šancí, tak jsme v koncovkách neuvěřitelně selhali,“ podotkl trenér Petr Šafránek.

Velimi B se taktika vyplatila. Z brejků byla úderná

„Oslabený hostující tým hrál v prvním poločase velmi organizovaně a my jsme dlouho nemohli na jeho hru najít recept. Nejprve hned na začátku zápasu vyslal na hostující branku perfektní střelu Motrunich, ta ale skončila bohužel pouze na břevně hostující branky. Od 20. minuty jsme se začali dostávat do šancí. Rýva se ocitnul třikrát před brankářem, ale ani jednu branku nedal, Shpurykovu střelu zastavila tyč a již to vypadalo, že budeme mít problémy nějakou branku v zápase vstřelit. To se ale nepotvrdilo. Do poločasu se ve skrumáži nejlépe zorientoval Klucska a to nám dalo jednobrankový náskok do druhého poločasu.. Ten pro nás začal podstatně lépe. Nejprve se sám před brankařem nemýlil Rýva a pak od 70. do 80. minuty jsme dali tři branky. Nejprve Nedvědil pěknou střelou nedal hostujícímu brankaři šanci a pak aktivní Shpuryk své dvě šance s jistotou proměnil,“ oddechl si Petr Šafránek.

„Připsali jsme si další důležité vítězství a teď se musíme dobře připravit na poslední dva venkovní zápasy,“ dodal.

Branky: 43. Klucska, 53. Rýva, 70. Nedvědil, 77. a 80. Shpuryk – 90. Vlasák. Poločas: 1:0.

Plaňany: Arnold – Klucska, Dittrich, Konůpek, Žemba – Hanzálek (31. Shpuryk), Starov, Nevdashov, Nedvědil (79. Jambor) – Motrunich (66. Čech), Rýva (85. Málek).

Býchorům se odveta nepovedla. Od Votic dostaly doma šest gólů