„Tento domácí zápas byl velmi nepovedený. V prvním poločase jsme měli mírnou převahu, ale soupeř nás svou velmi dobře organizovanou obranou do žádné šance nepustil. A tak následoval trest. Po jednom ze svých brejků se ujal vedení,“ uvedl trenér Jan Lahoda.

„Druhý poločas byl snad ještě horší. Naši hráči, jako by bez zájmu, nechali Olbramovice navýšit vedení až na 3:0. Avšak co se dělo od 80. minuty, nelze nazvat jinak než zázrakem. Po nařízené penaltě za ruku v pokutovém území, kterou s přehledem proměnil Štefančík, se hosté úplně sesypali. V 83. minutě snížil opět Štefančík a v 86.minutě Mjartan vyrovnal. Další naše dvě brankové střely vykopávali hosté z brankové čáry. Nutno říci, že hrát s takovýmto nasazením třicet minut, byl by výsledek úplně jiný. Pokutové kopy jsou loterií, ve které jsme tentokrát neuspěli,“ posteskl si Jan Lahoda.

Branky: 81. z PK a 83. Štefančík, 86. Mjartan – 39. Kramný, 63. Hrstka, 65. Prégr. Poločas: 0:1.

Jevany: Šilhavý – Mjartan, Štěch, Štefančík, Motl – Moško – Černý (44. Hubáček), Šmejkal, Krákora, Popelka Jakub – Panenka.