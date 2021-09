„První půle nám nevyšla. Ve hře bylo moře ztrát, chyby jsme dělali i v zakládání útoků. Přesto jsme měli v desáté minutě šanci, bohužel Hoznauer ji neproměnil. Hosté se dostali ve 40. minutě do vedení, kdy to hezky vykombinovali a zakončili. Pak ještě nastřelili břevno,“ uvedl trenér Jindřich Stejskal.

„Ve druhé půli šel na hrot Fikejz, který podržel hodně balonů a tím nám pomohl. Přesto jsme po jednom brejku inkasovali druhý gól. Ještě předtím i potom měl dvě šance Exner, který k nám přišel z Kolína, bohužel je nedal. I tak se nám podařilo snížit, kdy Miňovský našel Šťastného, který se trefil přesně. Následně hostující hráč po faulu na Exnera dostal červenou kartu a my hráli proti deseti. Přesilovku se nám podařilo využít. Fikejz mě našel a já se dokázal poprvé v životě trefit hlavou. Musím ale říct, že to se nedalo zahodit. Jenom škoda, že se nám nepovedl úplný obrat. Hra byla rozkouskovaná. Ale i tak jsem spokojený, jak jsme se dokázali vrátit do zápasu,“ dodal Stejskal.

Branky: 75. Šťastný, 84. Stejskal – 44. a 64. Jaroš. ČK: 81. Pilař (T). Poločas: 0:1.

Český Brod B: Bína – Miňovský, Kohout, Hanzl, Říha (17. Nekolný) – Moravec (71. Dušek), Stejskal, Šťastný, Ravizza, Exner – Hoznauer (46. Fikejz).