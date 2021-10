Jako první se dostali do vedení, pak však dvakrát inkasovali a museli manko dohánět. To se jim nakonec podařilo. Fotbalisté Českého Brodu remizovali v dalším kole krajského přeboru ve Lhotě 2:2.

Z přípravného fotbalového utkání Slovan Poděbrady - Český Brod B (1:4) | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Na to, v jaké jsme hráli sestavě, tak jsme měli vyhrát. Byli jsme posíleni hráči z áčka, bohužel se to nepromítlo do konečného výsledku,“ litoval trenér Jindřich Stejskal.