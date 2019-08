„Rádi bychom se vyhnuli záchranářským starostem, které jsme si protrpěli v uplynulém ročníku. Neprat se v soutěži jen o holé přežití, ale snažit se hráče naučit něco navíc. Takže zachytit začátek soutěže a postupně navyšovat cíle a představy,“ uvedl trenér Jindřich Stejskal.

Jak jste byl spokojen s průběhem přípravy?

S přípravou jsem spokojený. Ukázalo se však, že je třeba ještě kádr doplnit o dva hráče, kteří s námi budou chodit i trénovat, ne jen na zápasy. Nejen kvůli sehranosti, ale i počtu lidí na tréninku.

K jakým změnám došlo přes léto ve vašem kádru?

Odešli Kliment a Mužík. Přišli Říha, Miňovský a Dufek. Nastálo by u nás už měli zůstat i Šťastný s Hanzlem.

Co říkáte na svého prvního soupeře, kterým bude Sokoleč?

Po postupu do I. A třídy se nám ani jednou nepodařilo vyhrát úvodní zápas, takže budeme chtít tuto nelichotivou bilanci zlomit. Nechci, aby to znělo vůči soupeři neuctivě, ale my chceme první utkání vyhrát a neohlížet se na to, kdo proti nám bude stát.