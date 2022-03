„Projevuje se to, že terény ještě nejdou ideální, proto nám občas vázla kombinace. Pokud má soupeř síly a stačí vykrývat prostory, máme problém to potrestat,“ uvedl trenér Radek Kulhánek.

Velimi se stalo poprvé v sezoně, že nedokázala vstřelit branku.

„První branku jsme dostali ze sporné penalty, a když jsme poté měli stoprocentní penaltu kopat my, rozhodčí ji nenařídil. Do pětadvacáté minuty jsme nehráli dobře, Komárov měl ještě dvě šance, první po rohu, kdy to hráč hlavičkoval do břevna, poté šel sám hráč na bránu, naštěstí to dal vedle. My měli velkou možnost Michálkem, který krásně vystřelil z voleje, bohužel střílel do míst, kde stál brankář. V této fázi se utkání lámalo,“ podotkl Radek Kulhánek.

„Ve druhé půli jsme se snažili o vyrovnání, domácí jsme zatlačili, bohužel jsme to byli my, kdo po rohu inkasoval. Poté to domácí ještě víc zavřeli a čekali na brejkové situace. My bohužel bez zraněného Jíchy byli bezzubí. Měli jsme tam jednu šanci, ale domácí brankář s pomocí obránce nebezpečnou situaci vyřešili,“ dodal Radek Kulhánek.

Branky: 24. Pužík z PK, 55. Štych. Poločas: 1:0.

Velim: Drápela – Vokřál, Náděje, Petrů,, Martikán – Šourek, Záhora – Kukal, Michálek, Dudek (46. Kmoch) – Vocel (59. Němec).

