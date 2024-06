Byl to zápas, o kterém se v Pečkách a jeho okolí bude ještě hodně dlouho mluvit. Místní fotbalisté totiž v předposledním kole I. B třídy skupiny C před svými skvělými diváky rozstříleli Rožďalovice 8:2.

„Zvládli jsme zápas s dobrým soupeřem, a přestože výsledek vypadá jednoznačně, nebylo to jednoduché utkání,“ přiznal trenér Zdeněk Buřič.

„Nutno přiznat, že hráči Rožďalovic měli daleko více šancí než jen na dva góly, v proměňování ale nebyli tak efektivní jako my. Vůbec, celé utkání bylo bohaté z obou stran na zajímavé situace, myslím, že se diváci nenudili. Nám se podařilo dát první gól a dál jsme byli v začátku hodně aktivní, hlavně z pravé strany jsme soupeře dost zlobili. Druhá branka pak přišla po rohu, to se nám snad podařilo na jaře poprvé. Poslední čtvrthodinku jsme ale více hry nechtěně přenechali hostům, ovšem nedokázali nás za výpadek potrestat, a naopak inkasovali v samotném závěru půle potřetí,“ podotkl Buřič.

„Náskok nás měl v dalším průběhu uklidnit, jenže místo toho byla naše hra plná nepřesností, často jsme ztráceli míče po nepřesných přihrávkách. Když se pak v 54. minutě vykartoval hostující hráč, možná jsme si mysleli, že už je hotovo, jenže chvíli na to, po špatné rozehrávce jsme umožnili soupeři vstřelit gól a přišla pasáž, ve které i v deseti byli hráči Rožďalovic nebezpeční. V další velké šanci trefili břevno, hráli hodně aktivně, my naopak působili poněkud zaskočeně, naštěstí jen na chvíli. Počínaje 62. minutou jsme v rozmezí deseti minut nastříleli soupeři pět gólů a rozhodli definitivně o našem vítězství. Husarský kousek se při tom podařil Sovovi, který sám dal pět branek. A to už chtěl střídat po svém třetím gólu v 69. minutě, tak jsem mu ze srandy řekl, ať dá ještě dva a pak může jít. Jenže úkol splnil hned za tři minuty, tak už jsem ho za odměnu střídal, aby si od fanoušků užil potlesk. Kdyby mě takhle v pokynech poslouchal pořád, byla by to paráda. Ale vážně, Pavel byl na jaře naším tahounem, a že nastřílel tolik gólů, je krásnou odměnou,“ potěšilo trenéra.

„Soupeř v závěru ještě upravil skóre, celkem jsme tak mohli vidět deset gólů. Se závěrečným hvizdem přišla úleva, že jsme zápas zvládli a snad už získali jistotu záchrany. Chci poděkovat hráčům za splnění cíle a fanouškům za jejich podporu. Čeká nás ještě jeden zápas v domácím prostředí, a doufám, že naši statistiku ještě vylepšíme,“ přeje si Zdeněk Buřič.

Branky: 16. K. Pikner, 26., 62., 69., 70. a 72. Sova, 45. V. Buřič, 65. Hovorka – 56. Najmon, 78. Němeček. ČK: 54. Tomek (R). Poločas: 3:0.

Pečky: Cmár - Kaše, J. Pikner (66. Majer), K. Pikner, Zborník - Zajíc (46. Materna), Kašpárek (57. Němec), Holub, Brunclík (75. Majer) - Sova (73. T. Müller), V. Buřič (57. Hovorka).