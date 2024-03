„Ve všech přípravných zápasech jsem mužstvo připravoval a vysvětloval naše postavení po podzimu a co musíme udělat, abychom ještě měli reálnou možnost zapojit se do záchranné mise. V tomto zápase jsme udělali maličký krůček a chceme věřit, že ne poslední,“ uvedl trenér Plaňan Petr Šafránek.

„Zápas provázel nepříjemný vítr, který chvíli pomáhal a naopak. Nevím, jestli jsme domácí překvapili, ale začátek zápasu jsme hráli velmi aktivně a od první minuty domácí nestíhali, když se na ně valil jeden útok za druhým. V deváté minutě po povedené akci našel Klucska na zadní tyči Borovku, který bez problému vstřelil první a nakonec poslední branku zápasu. I po první brance jsme tlačili domácí před vlastní branku a mohli jsme zvýšit vedení, ale Motrunich ve vyložené akci gólově nezakončil. Poté jsme domácí pustili do hry, ale za celý poločas si nevytvořili žádnou šanci. O přestávce jsem byl přesvědčen, že druhá branka domácí zlomí, ale bylo potřeba jí dát,“ podotkl Šafránek.

„Druhý poločas domácí hráli možná více na naší polovině, ale šance si nevypracovali, měli to spíše na náhodu. My jsme hráli více na protiútoky a několikrát jsme mohli náš útok řešit gólově, ale to se nepodařilo. Po hodině hry šel Kuchař s Klucskou sami na jednoho obránce, ale bez výsledku. Nepodařilo se nám skórovat ani z penalty za podkopnutí Klucsky, Motrunich nechal vyniknou domácího brankáře. A tak jsme v závěru trochu trpěli, aby přeci jen domácí nesrovnali. To se ale nestalo a tři body jsme si po zásluze odvezli do Plaňan. Rád chválím mužstvo za přístup a odhodlání jít za vítězstvím. Samozřejmě první zápas sebou přinesl i řadu nepřesností v naší hře, ale radost z vítězství nám to nevzalo,“ dodal spokojený Petr Šafránek.

Branka: 9. Borovko. Poločas: 0:1.

Jestřabí Lhota: Heres – Hron, Klička, Vlasák, Dvořák (40. Rozumný) – Krajíček, Mikeš, Robovský (79. Záhora), Kubíček – Martínek (60. Černý), Krupka.

Plaňany: Arnold – Starov, Vietrov (35. Freund, 80. D. Sirůček), Nevdashov, Ykahnov – Borovko, Sosvor (86. P. Sirůček), Motrunich, Sapezhko – Klucska (75. Blaščok), Kuchař.

