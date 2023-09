/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalisté Jestřabí Lhoty prožívají na začátku podzimní části v nejnižší krajské soutěži skvělé období. V úvodních třech kolech neprohráli. Naposledy si v souboji nováčků poradili na domácím hřišti s Rožďalovicemi 2:1.

Z fotbalového utkání I.B třídy Jestřabí Lhota - Rožďalovice (2:1) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

„Do zápasu jsme vstoupili velice opatrně, přišlo mi, jako bychom zůstali ještě hlavami v kabině. Prvních patnáct minut jsme si, kromě jedné střely z dálky Záhory a jednoho nepřesného zakončení Martínka, nic nevytvořili. Spíše jsme se bránili,“ uvedl trenér Daniel Záhora.

„V 18. minutě po samostatném nájezdu soupeře skvěle zakročil brankář Karban. O chvíli později jsme měli možnost zahrávání přímého kopu, po kterém Kubíček trefil za pomoci gólmana brankovou konstrukci,“ popsal nejdůležitější okamžiky první půle Záhora.

„Druhý poločas jsme začali více aktivně, už se mi to líbilo, byly tam skvělé průniky Kubíčka i Martínka. Vyhrávali jsme souboje, především pak Krupka,“ potěšilo ho.

„V 57. minutě se z dálky opřel do balónu Vlasák a po zaváhání hostujícího gólmana se balón dokutálel až za brankovou čáru. Celý zápas hrálo hostující mužstvo velice tvrdě. Zejména pak Bubla, který po několika tvrdých zákrocích viděl dvě žluté karty a musel opustit hřiště. Za mě ho měl opustit už po faulu na Martínka, kdy měl dostat okamžitě červenou kartu. Po faulu se kopala penalta, kterou s jistotou proměnil Klička. Bohužel v 83. minutě jsme nechali prostor ve vápně soupeři a ten skóroval. V závěru jsme těsný výsledek dokázali udržet a bereme tři body. Všem klukům děkuji za to, že jsme to ubojovali,“ dodal Daniel Záhora.

Branky: 57. Vlasák, 79. Klička z PK – 83. Grospič. ČK: 79. Bubla (R). Poločas: 0:0.

Jestřabí Lhota: Karban – Švanda, Klička, Vlasák, Mikeš – Černý, Záhora, Krajíček (46. Krupka), Kubíček (88. Rozumný) – Martínek, Foršt (84. Dvořák).

