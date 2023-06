/FOTOGALERIE/ Byla to bitva, bohužel se smutným koncem. Fotbalisté Peček v dalším kole I. B třídy skupiny C nestačili na domácím hřišti na Pátek a prohráli 3:4. Loučení se svými příznivci tak bylo smutné.

Z fotbalového utkání I.B třídy Pečky - Pátek (3:4) | Foto: Markéta Stiborová

„Viděli jsme utkání plné branek, se smutným koncem pro naše barvy. V posledním domácím zápase jsme se chtěli rozloučit s našimi fanoušky ziskem bodů, bohužel se to nepodařilo,“ posteskl si trenér Zdeněk Buřič.

„První poločas byl z naší strany podstatně lepší. Až na pár situací jsme soupeře dobře bránili, byli jsme aktivní, dali dvě branky a mohli, nebo spíš měli přidat další, šance na to byly. Z mého pohledu bylo poločasové vedení zasloužené,“ podotkl Buřič.

„Zápas jsme pak ztratili v druhém poločase, v kterém hráči nenavázali na předchozí minuty, především v defenzivní činnosti. Až příliš jsme nechali vyniknout útočníka soupeře Ramšáka, z kterého jsme tak udělali hráče zápasu. Pátek nás často zlobil z brejků do otevřenější obrany, kdy jsme v útočném snažení některé situace nesehráli dobře, těžil z našich chyb jednoduše nakopnutým míčem dopředu a v rychlostním souboji jsme nestíhali. V těchto momentech chyběla i zkušenost některých hráčů, aby tyto souboje dokázali takticky zvládnout. Nechali jsme soupeře odskočit na dvoubrankové vedení, nehráli jsme v těchto minutách dobře, příliš jsme v kombinaci kazili. Po naší hluché pasáži jsme znovu zabrali a ke konci se dostali do několika slibných šancí, třikrát byli sami před gólmanem, ale vytěžili z toho jen jeden gól. Ještě v poslední minutě mohlo dojít k vyrovnání, jenže ani odkrytá branka nebyla dost velká k tomu, abychom se do ní trefili. Je to škoda, myslím, že remíza by tomu zápasu slušela víc,“ poznamenal pečecký kouč.

„Výkon jsme nepodali úplně špatný, jenže ke spokojenosti si proti takovému soupeři nemůžeme zkrátka takové herní výpadky dovolit. Konečná prohra samozřejmě mrzí, nicméně naše mladé mužstvo se i z takových zápasů musí dokázat poučit,“ dodal Zdeněk Buřič.

Branky: 3. V. Buřič, 28. Brunclík, 86. Holub – 11., 48. a 63. Ramšák, 76. Kadlec. Poločas: 2:1.

Pečky: Mašín (77. Kruliš) – J. Pikner, Havelka, Holub, Švára – Materna (77. Němec), M. Müller (65. Sova), Vrba (83. Zborník), Zajíc – Brunclík, V. Buřič (70. T. Müller).

