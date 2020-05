1) Nedonutila vás dlouhá pauza ukončit kariéru? Budete pokračovat?

2) Jak dnes vnímáte mladé hráče?

3) Jak se změnilo od vašich začátků trénování?

4) Co vám z dřívějších dob nejvíce chybí?

Martin Tauchman

Věk: 40 let

Tým: AFK Eletis Lužec

Soutěž: I.B třída



1) Bohudík nedonutila, určitě bych chtěl ještě pokračovat. Záleží, jak dlouho tento stav bude ještě trvat. Ale teď nad koncem neuvažuji.



2) Chybí mi u nich větší úcta ke starším. Taky jsem byl mladší, ale měl jsem úctu ke starším hráčům, a to mám dodnes. Vadí mi u nich nezodpovědnost a přístup k fotbalu, i když vím, že se to hraje na amatérské úrovni pro zábavu, ale stále je to kolektivní sport a někdy to svým přístupem kazí ostatním. Jak se říká, když něco dělám, tak naplno.



3) Je to dnes více s balonem. Já zažil ještě škvárové hřiště a dril třeba pod mým tátou. Na trávu jsme se dostali jen při dobrém počasí. Tak nějak jsme si to museli zasloužit, a to nás motivovalo. Dnešní tréninky neodsuzuji, ale my měli přípravu čtrnáct dní bez balonu, jen běhání a nabírání fyzické síly. To mělo své výhody, pak si se těšil víc na zápasy. Někteří mladší by to psychicky nedali. Dnes je vše až pod nos a stejně to nestačí.



4) Nejvíce mi chybí dřívější parta. Po zápase jsme poseděli, pokecali, pohádali se, či poprali, a jelo se dál. Dnes každý zmizí, nebo má s sebou přítelkyni, a když se něco řekne, tak je problém a každý hned končí. To mi vadí. Co se řeklo v kabině, to tam taky zůstalo. Dnes něco řekneš a než vyjdeš ven, už to běží po internetu.

Robert Nedvěd

Věk: 39 let

Tým: Sokol Jedomělice

Soutěž: I.B třída



1) Že bych skončil, to vůbec nepřichází v úvahu. Nemohu se dočkat, až to znovu vypukne. Rozhodně budu hrát co mi zdraví a nervy dovolí.



2) Nejvíc mi u nich chybí kolektivní zodpovědnost. Nám starším vadí jejich morální nezodpovědnost, jim to ale přijde normální. Už jsem se nazlobil dost a nezbývá než se s tím smířit. Bohužel fotbal nemají vysoko v žebříčku hodnot.



3) Kvalitativně se to zvedlo. I okresní soutěže mají vyšší úroveň tréninků než kdysi. Už to není jen o tom hodit balon a zahrát si na dvě.



4) Dřív jsme v kabině zažívali víc legrace, protože se trénovalo třikrát týdně a scházeli jsme se ve větším počtu. To vždycky přinášelo plno zážitků a spoustu srandy. Extrémně mě to bavilo.

Luděk Kaufman

Věk: 39 let

Tým: FK Komárov

Soutěž: krajský přebor

1) Musím říct, že právě naopak. Koronavirovou pauzou bych svou kariéru nerad ukončil. Fotbal stále miluju, strašně mě baví a v Komárově mám stále chuť něco dokázat.



2) Obecně se dá asi říci, že mladí hráči v dnešní době hůř nesou kritiku a rady zkušenějších hráčů nebo trenérů, mají pocit, že vždy musí oponovat. To bylo za mých mladých let nemyslitelné a musím říct, že řada nynějších mladých hráčů by za dřívějších pořádků s fotbalem skončila.



3) Trénování se určitě změnilo, stejně jako fotbal samotný. Ten je dynamičtější, rychlejší, agresivnější, je v něm více soubojů. Tak se dnes i trénuje. Nehledě na to, že my jsme třeba v zimě trénovali i hráli zejména na škváře. Starší ročníky si jistě vzpomenou.



4) Fotbal byl, je a bude krásná hra a strašně záleží na partě a prostředí, kde ho hrajete. Ano, dříve spolu třeba více hráčů po zápase nebo tréninku posedělo a pak se společně někam vyrazilo. To asi v mnoha mančaftech trochu vymizelo, ale na to si já osobně teď stěžovat nemůžu, protože v Komárově máme skvělou partu a tam tyhle pozápasové radosti vážně nechybí

Petr Kut

Věk: 52 let

Tým: Tatran Rakovník

Soutěž: divize, 52 let



1) Na jaro jsem se docela těšil, ale teď musím říci, že mi fotbal zase tolik nechybí. Asi bych klidně na podzim pokračoval, jenže se bojím, že to bude v čudu také. A jít do letní přípravy, aby pak zase všechno šlo do kytek, to nevím. Mrzí mě to, protože jsem ve dvaapadesáti chtěl končit jinak.



2) Není tam přirozená úcta. Já když jako mlaďas přišel do Kladna, tak staří jako Tichý, Isteník a Vdovjak brzy odešli a mými mazáky byli o jen o tři roky starší Zetek, Topka nebo Hlásek. Nedovolil bych si je neposlechnout! Dneska musíš na tréninku diskutovat s klukem, který je mladší než tvoje děti. Možná jim schází vojna. Sice umí víc věcí na počítači, ale přitlouct hřebík často ne.



3) Oproti mým začátkům se určitě víc věcí dělá na hřišti a s míčem. Za nás se víc běhalo. To je paradox, protože dneska je fotbal dynamičtější. Celkově šla ale úroveň strašně dolů. Když vidím, kolik čtyřicátníků hraje vyšší soutěže, to dřív nebylo. Tehdy už tempem nestačili, dneska s mladými mohou v pohodě hrát.



4) Dříve byly v týmech v drtivé většině lepší party, teď jsou spíše skupinky, i když asi ne všude. Ale za mého mládí když mančaft někam vyrazil, tak kompletně, neexistovalo, že by někdo řekl, že nemůže. Dnes je vše uspěchané, ale je fakt, že tehdy se přišlo v půl třetí z práce, od čtyř sis zatrénoval a pak měl volno.

Petr Jendruščák

Věk: 39 let

Tým: SK Tochovice

Soutěž: I.A třída



1) Cítím se mladší, než ve skutečnosti jsem. Navíc si myslím, že mám týmu stále co nabídnout, takže nad koncem kariéry jsem vůbec neuvažoval.



2) Když vezmu náš klub, tak myslím, že mladé kluky fotbal baví a jejich přístup je dobrý. Oproti naší generaci jim ale přeci jen chybí větší ctižádost a více pokory.

3) Těžko se mi to porovnává, protože mě od mala trénoval pan trenér Csaplár, jehož metody byly už tehdy oproti ostatním trenérům zcela odlišné. Trénovali jsme takovým prozápadním stylem. Během kariéry jsem pak poznal další trenéry, z nichž každý měl svůj styl. A platí to i dnes. Někteří trenéři jsou vyznavači „staré školy“, jiní se snaží trénink vyvíjet na základě moderních trendů.

4) Jednoznačně kreativita. Hráči jsou dnes výborně fyzicky připravení, ale postrádám fotbalisty s herní myšlenkou. Za našich dob byli v týmu minimálně dva, dnes jich je všeobecně velmi málo.

Vladimír Novák

Věk: 44 let

Tým: TJ Tři Dvory

Soutěž: I.B třída

1) Zatím o konci nepřemýšlím. Tím, že jsem kariéru musel předčasně ukončit už v roce 2006 ze zdravotních důvodů a po 12 letech jsem se na trávník opět vrátil, tak nejsem ještě úplně opotřebovaný (smích).

2) Bez mládí to nejde a nikdy nešlo. Mladí hráči jsou potřeba, ale bohužel tomu moc nedávají. Nemají srdíčko. Co se týče chování, řekl bych to jednoduše, chybí jim pokora. Ale to je ta dnešní doba, mají všeho dost. My měli asi jen ten sport.

3) Trénování za mě bylo založené na fyzičce, běhání po lese a polykání kilometrů. Dneska jsou tréninky o běhání, ale hlavně na hřišti a s balonem. Bez běhání a fyzičky se fotbal hrát nedá, ani na té nejnižší úrovni. Výhodou jsou perfektní podmínky pro trénování. Nevýhodou je to, že za chvilku to na vesnicích nebude mít kdo hrát.

4) Nemyslím si, že by mi něco chybělo. Roky nikdo nevrátí, a tak se to musí brát. Že to všechno jednou skončí a zůstanou jen vzpomínky…

Milan Svoboda

Věk: 43 let

Tým: AFK Sadská

Soutěž: I.B třída



1) To se uvidí, ale spíše ano. Čekání na fotbal je už dlouhé. Ale já se bojím, aby se vůbec na podzim začalo.



2) Není to jako dřív. Mladým chybí ctižádost. Musí si uvědomit, že musí mít nějakou výkonnost a pak si mohou něco diktovat. I kvůli tomu jde výkonnost nižších soutěží hodně dolů.



3) Dřív to bylo více zaměřené na fyzičku, nyní se více trénuje s míčem. Ale na nižší úrovni se těžko trénuje, když nás je na tréninku třeba deset. Je to všechno ovlivněné dobou, práce je na prvním místě a pak až koníčky. Navíc spousta kluků za fotbalem dojíždí, místních je všude málo a to je problém.



4) Byla větší parta, větší soudržnost. Ale u nás v Sadské máme partu dobrou.

Josef Laštovka

Věk: 38 let

Tým: TJ Sokol Nespeky

Soutěž: krajský přebor

1) Nad koncem kariéry jsem nepřemýšlel. Fotbal mám rád, jen nevím kolik budu schopen odehrát zápasů. Přeci jen času není mnoho. Bude záležet na tom, jak vše skloubím se svými trenérskými povinnosti v Benešově a rodinou.

2) Kluci to oproti nám mají dnes mnohem jednodušší. Mají lepší podmínky i úroveň trenérů šla nahoru. Na druhou stranu mi přijde, že někteří do toho nedávají maximum. A právě to mě vzhledem k možnostem, které mají, mrzí.

3) Nevím, jestli se trénovalo více či méně. V každém případě dříve byl trénink hlavně o běhání. V dnešní době se řada cvičení dělá s míčem, což považuji za velkou výhodu.

4) Asi právě to, jak se jezdilo a makalo. U hráčů mi v dnešní době chybí větší zarputilost.

Jan Flachbart

Věk: 42 let

Tým: Sokol Pěčice

Soutěž: I.A třída



1) V žádném případě jsem o konci neuvažoval. Fotbal mám rád a budu ho hrát, dokud to půjde.



2) Mladí si myslí, že mají na všechno právo a zapomínají na povinnosti. Je ale pravda, že za to nemůžou jen oni. Je to přístupem rodičů, učitelů a trenérů. Jak říká Marian Jelínek - držíme děti v komfortní zóně a to je problém.



3) Změnily se hlavně podmínky a také zázemí. I metody trénování a učení jsou dnes jiné. Maká se pořád hodně, ale jinou formou.



4) Chybí mi pokora!

Pavel Chuchla

Věk: 51 let

Tým: FK Kavalier Sázava

Soutěž: I.B třída

1) Určitě ne. Byla by škoda končit, to už by bylo zbytečné gesto. Proč tak brzy? (smích)

2) Řekl bych, že je fotbal nebaví tak, jako bavil za mlada nás. Generace je zkrátka jiná. Mají na ně vliv současná doba i výchova. U některých chybí disciplína. Rodina a škola, to je taková anarchie, což se zákonitě do fotbalu musí promítnout. My jsme prostě v úterý, ve středu a ve čtvrtek měli v šest hodin trénink a automaticky jsme na něj chodili.

3) V trénování vidím obrovskou změnu. Servis pro hráče je mnohem větší a ti kluci by bez něj nebyli schopní hrát. I jako trenér se musím více připravovat. Hráči chtějí každý trénink a cvičení jiné. Kolikrát ani nepoznají, že dělají to samé, jen trochu jinak. Posun v tréninku je obrovský.

4) Mladší věk a partičky. Vše bylo uvolněnější. Více jsme pařili, měli více holek. Teď už jsem ženatý. (smích). Nebyla to špatná doba. Na druhou stranu vše má svoje. Každé období je zajímavé a je třeba si brát jen pozitiva.