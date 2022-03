„Vstup do jarní části soutěže se nám povedl na výbornou. V zápase jsme měli do dvacáté minuty pomalejší rozjezd, ale po vstřelené brance jsme převzali otěže zápasu do svých rukou a soupeře jsme do vážnějších šancí nepouštěli,“ pochvaloval si trenér Marek Chvalovský.