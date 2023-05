Šlágr kola skončil nerozhodně. Trenér Jiří Ptáček bod bere

/FOTOGALERIE/ Bylo to drama až do konce. Utkání předních týmů I. B třídy skupiny C nakonec nemělo vítěze. Utkání Velim B – Semice skončilo po výsledku 2:2 dělbou bodů.

