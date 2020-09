„Byl to od nás nejslabší výkon v soutěži, naštěstí to na body stačilo, ale příští kolo v Pečkách musíme podat mnohem lepší výkon, jestli chceme pomýšlet na body,“ řekl obránce Žiželic Lukáš Kubelka.

„Přijel k nám soupeř, který každoročně patří ke špičce soutěže a věděli jsme, že to bude velmi těžké utkání a přesto jsme k němu přistoupili velmi špatně. Náš výkon byl mrtvý, bez emocí, chtěli jsme hrát fotbal v chůzi a soupeř nás potrestal po čtvrt hodině hry z pokutového kopu, který bezpečně proměnil Svoboda. Poté jsme se trošku probudili a soupeře, kde zlobila zejména dvojice Svoboda – Plot, jsme začali přehrávat. Vyústěním byl gól Rouse po hezké kombinaci,“ popsal první půli Lukáš Kubelka.

„Druhý poločas soupeř zalezl na vápno a čekal, zda se mu povede nějaký brejk, který z čistajasna přišel v 85. minutě, kdy utíkal sám na bránu Plot, ale Rokos ho vychytal. Jinak to bylo pouze o tom, zda se nám povede obranný val soupeře prolomit nebo ne, nakonec jsme se dostali do dvou slibných šancí, ale ani jednu jsme neproměnili. A když přišel na řadu penaltový rozstřel, byli jsme úspěšní ve všech pěti pokusech. Soupeř ve čtvrté sérii penaltu neproměnil a my si tak připsali druhý bonusový bod,“ oddechl si Kubelka.

Kaňkou utkání je zranění D. Živného a L. Kubelky, kteří nejbližší zápasy nejspíše vynechají.

Branky: 35. Rous – 13. Svoboda z PK. Poločas: 1:1.

Žiželice: Rokos – Bubeník, Kubelka (60. Konhefr), Novotný, Chlupáč – Rous, Mical, D. Živný, Mejvald, Martínek – Korčák.