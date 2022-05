„Jsem spokojený s tím, jak kluci dodržovali taktiku. Po taktické stránce to byl velmi dobře zvládnutý zápas,“ pochvaloval si trenér Radek Kulhánek.

Kolín dominoval, téměř nechyboval. Za poločas nastřílel pět gólů

Oba týmy měly shodný počet bodů, a tak se čekal tvrdý boj. Dlouho to také vypadalo na dělbu bodů, tu však odmítl Němec, který vstřelil vítězný gól v poslední minutě. A to byl na hřišti pět minut.

„Podařilo se nám brzy vstřelit branku. Poté jsme dobře bránili a odolávali domácím. Občas při nás stálo i štěstí. Aktivně jsme napadali a hrozili z kontrů,“ popsal průběh hry v první půli Radek Kulhánek.

„Po změně stran hráli domácí vabank. V 67. minutě se jim po nacvičené akci podařilo vyrovnat. Bylo vidět, že chtějí vyhrát, protože podzimní zápas jsme vyhráli my. Vše vsadili na útočnou kartu. My však dobře bránili. V devadesáté minutě se nám povedl jeden brejk, kdy šel Němec z půlky sám na bránu a proměnil. V závěru jsme to už odbránili,“ oddechl si Radek Kulhánek.

Branky: 67. Volf – 15. Kukal, 90. Němec. Poločas: 0:1.

Velim: Drápela – Vokřál, Náděje, Petrů, Kosina – Záhora – Martikán, Michálek, Kmoch – Dudek (85. Němec) – Kukal (80. Věříš, 92. Kasal).

