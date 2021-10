„Zápas v Jíkvi jsme zvládli na výbornou. Hned od začátku jsme začali koncentrovaně a plnili, co jsme si řekli,“ potěšilo trenéra Marka Chvalovského.

„V prvním poločase jsme vstřelili jednu branku a nastřelili břevno. Kdybychom některé přechody do útoku řešili s větším klidem, mohli jsme mít více brankových příležitostí. Soupeř měl také dvě šance, ale ty jsme přečkali. Ve druhém poločase jsme již převzali otěže zápasu do svých rukou a soupeř vystřelil snad jednou na branku. My přidali dvě branky, nastřelili dvě tyče a ještě několik šancí jsme spálili. Jíkev se snažila nakopávat dlouhé balóny, ale s tím jsme si poradili a po dobrém výkonu si připsali zaslouženě tři body a poskočili na druhé místo tabulky,“ dodal spokojený Chvalovský.

Branky: 43. Kulich, 73. a 75. A. Vyhnánek. Poločas: 0:1.

Býchory: Heres – Kedršt, Jirkovský, Suchý, Teplý – J. Vyhnánek, Chlumský (89. Šimák), A. Vyhnánek, Kulich (82. Pelikán) – Lev, A. Chvalovský.