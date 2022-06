„Utkání probíhalo od začátku férově. My si vytvořili dvě šance, soupeř čtyři, ani jeden hráč se ale nedokázal trefit, proto utkání skončilo 0:0. My se soustředili na to, abychom udrželi domácí neporazitelnost,“ uvedl trenér Radek Kulhánek.

„Vzhledem k tomu, že nás trápí zranění některých hráčů a vyloučení, museli se ostatní hráči pochlapit, aby ukázali, že do kádru patří. A dokázali to zvládnout, přestože asi osm z nich hrálo v sobotu za naše béčko důležité utkání v Jestřabí Lhotě. Nyní se budeme soustředit právě na béčko, abychom mu pomohli vyhrát okresní přebor. Byl by to krásný dárek k devadesáti letům, kdyby oba týmy dospělých svoji soutěž vyhrály,“ dodal Radek Kulhánek.

Velim: Drápela – Martikán, Náděje, Petrů, Kosina – Kopáček (84. Věříš) – Němec (62. Vocel), Michálek, Kukal (53. Kmoch) – Dudek, Kasal (71. Kuchař).

