Lepší generálku si ani nemohli představit. Fotbalisté Velimi (krajský přebor) v sobotním dopoledni rozebrali Úvaly a na hřišti účastníka I. A třídy vyhráli jednoznačně 10:2.

Z přípravného fotbalového utkání Velim - Čáslav (0:4) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Stejně jako nám, tak i domácím chyběli někteří hráči. My do utkání vstoupili aktivně a první tři šance jsme ještě neproměnili. Prvním gólem, který vstřelil Kasal, se s nimi roztrhl pytel a nám to tam začalo padat. Měli jsme ještě spoustu pěkných akcí směrem dopředu a zakončení. S prvním poločasem jsem s hrou dopředu i dozadu spokojený, protože soupeři jsme nic nedovolili,“ pochvaloval si trenér Radim Truksa.

„Po prostřídání a dojmem vysokého vedení se hra vyrovnala. Naše agresivita v napadání už nebyla taková a domácí dokázali vstřelit dva góly. Nám se ale také podařilo skórovat, a to hned pětkrát. Druhá půle byla taková divočejší. Hrálo se nahoru dolů se šancemi na obou stranách,“ podotkl Truksa.

„Ve hře jsme si vyzkoušeli věci, které bychom chtěli praktikovat i v mistrovské sezoně. Z tohoto pohledu poslední přípravný duel svůj účel splnil,“ dodal velimský trenér.

Tomu kazí radost před podzimní částí především to, že si těsně před startem soutěže zlomil ruku brankář Dejmek. „Stalo se mu to v práci. Nyní už je po operaci a bude minimálně půl roku mimo hru. Vzhledem k tomu, že byl druhý brankář Drápela na dovolený, dostal příležitost dorostenec Hrabák,“ objasnil Radim Truksa.

Branky: 10., 31. a 82. Kasal, 21. a 47. Koděra, 84. a 89. Dudek, 34. Němec, 39. Michálek, 77. Nejedlý. Poločas: 0:5.

Velim: Hrabák – Martikán (46. Vokřál), Nešpor, Seifert (46. Kosina), Koděra – Čapek, Michálek (46. Korenc), Šourek, Němec (46. Nejedlý) – Vácha, Kasal (46. Dudek).

