Škopek: Bod je pro nás malým vítězstvím

Odjížděli s přáním překvapit, a to se jim podařilo. Fotbalisté Býchor v základní hrací době hráli v Sadské nerozhodně 2:2. V následných dodatkových pokutových kopech prohráli 2:4. Do tabulky I. B třídy skupiny C tak získali alespoň bod.

Ilustrační foto. | Foto: Martin Bouška

„Do utkání jsme šli s cílem nezaspat začátek, tak jako v předešlých zápasech, a zkusit potrápit zatím suverénního soupeře. Bohužel jsme hned v úvodu po nedorozumění v obraně zaspali a osamocený útočník v pohodě skóroval. Druhý cíl jsme ale splnit dokázali. V zápase jsme byli domácím velkým soupeřem. Určitě jsme lépe kombinovali, ale sráželi nás zbrklé přechodové přihrávky, který by jinak znamenaly velkou šanci protiútoků do otevřené obrany,“ uvedl trenér Býchor Michal Škopek. Toho mrzelo zbytečné vyloučení Jirkovského v poslední minutě zápasu. „Protože jsme jinak přečkali tři penalty, kdy u dvou bych chtěl hodně diskutovat, a to neřeším další neregulérnosti, které jsme zvládli. Přestože jsme prohráli na dodatkové penalty, tak co se dělo během zápasu, je pro nás remíza a bod malým vítězstvím,“ dodal. Branky: 3. Lukavec z PK, 19. Plot – 15. Chlumský, 25. Kulich. ČK: 90. Jirkovský (B). Poločas: 2:2. Býchory: Heres – Kedršt, Hanuš, Jirkovský, A. Vyhnánek – Chvalovský (86. Funda), Teplý, Chlumský, Kulich (89. Pěkný) – Lev, J. Vyhnánek.

Autor: René Volf