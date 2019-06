Ač se jednalo o souboj sousedů v tabulce, tak vzhledem k sestavě to bylo utkání o povinné vítězství domácích a nic jiného. Záryby se ale rozhodně síly domácích nezalekly a dokonce zaskočily Brod vedoucí brankou. Jenže pak se rozjela i domácí mašina a poločasové vedení 5:1 hovořilo za vše.

„K dispozici jsme zase měli hodně silnou sestavu, což bylo v utkání samozřejmě znát. Chceme soutěž zachránit, a když je možnost si pomoci hráči z áčka, tak toho využíváme. Tentokrát bylo navíc výhodou, že áčko mělo o víkendu volno, takže kluci byli odpočatí a chtěli přijet. Soupeř to měl proti nám opravdu dost těžké,“ uvedl českobrodský trenér Jindřich Stejskal.

Nejprve přišly šance domácích. Ale Sedláček, ani Melíšek své šance nevyužili. Měnilo se tak skóre na druhé straně. Hosté po straně rozjeli rychlou akci, domácí Hrdlička sice dokázal míč vypíchnout, ale jen do míst, kde byl osamocený hráč Záryb a ten otevřel skóre.

Na vyrovnání se však dlouho nečekalo. Z rohu se prosadil Sedláček. Obrat se Brodu povedl po hlavičce Sedláčka, kterého nádherně našel centrem Hrdlička.

To už byli domácí rozjetí a v některých momentech soupeř nestíhal. Sedláček po centru Šťastného orazítkoval hlavou břevno, ale Záryby nedokázaly míč dostat do bezpečí, ten si našel Šťastný a skóroval.

Do poločasu se ještě prosadil krásnou ranou do protipohybu Fikejz, který zužitkoval centr Moravce. Na poločasových 5:1 upravil Sedláček a mohl tak slavit hattrick. Těžil z individuální akce Moravce.

„V kombinované sestavě nejde spoléhat na návyky. Je to pak hlavně o přemýšlení hráčů v dané chvíli a rozdílové bylo, jak se nám situace dařilo řešit. Ale některé akce se nám podařilo vyřešit pohledně a skončily brankou. Možná to chviličku trvalo, ale pak byla naše kvalita znát,“ podotkl Stejskal.

Po změně stran to vypadalo, že domácí ukonejšil pohodlný náskok a toho hosté využili. Po necelé hodině hry ukázal svou rychlost hostující Josef Šťovíček a nechytatelně se trefil na zadní tyč.

Domácí se snažili nastartovat motory, ale když už se dostali do vyložené šance, tak ji neproměnili. Naopak soupeř snížil po nenápadném zakončení Reisingera.

Český Brod pak opět spálil své příležitosti – dvakrát Hrdlička, Fikejz. Až trefa střídajícího Šimůnka deset minut před koncem definitivně rozhodla.

„Vstup do druhého poločasu ukázal, že když i takto silný tým nezačne koncentrovaně a pustí soupeře do hry, tak se potom dost složitě nahazuje řetěz, aby to začalo zase šlapat. Hosté nám dali rychlou branku a začali mít chuť do hry. My neproměnili další příležitosti a soupeř snížil na 5:3 a pak se nám to těžko honilo. Nakonec se nám ale podařilo alespoň jednu z mnoha našich šancí ke konci zápasu proměnit a definitivně rozhodnout,“ dodal Stejskal.

Branky: 15., 24. a 40. Sedláček, 30. Šťastný, 36. Fikejz, 79. Šimůnek – 13. Brabec, 58. Šťovíček, 70. Reisinger. Poločas: 5:1.

Český Brod B: Přibyl – Moravec, Balík (46. Dušek), Hrdlička, Hanzl (70. Mužík) – Melíšek, Nekolný, Fikejz, Šťastný, Beneš (46. Teslík) – Sedláček (61. Šimůnek).