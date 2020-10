Série liblických fotbalistů je u konce. Po čtyřech výhrách v řadě už pátou nepřidali. V domácím prostředí nestačili na aktuálního lídra tabulky ze Semic, kterému podlehli 0:3.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Bedřich Klíma

„Čekal jsem, že nás Semice přehrají více kombinačně, ale to se nestalo. Hrozily především ze standardních situací, při kterých měly výškovou převahu. Kluci s nimi však dokázali držet krok, byť mnohdy na hraně svých možností. Nutno přiznat, že jsme byli často pod tlakem. O to víc mrzí, že to byly především naše chyby, které to Semicím usnadnily,“ mrzelo trenéra Liblic Petra Samka.