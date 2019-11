Fotbalistům českobrodské rezervy se povedl husarský kousek. V posledním podzimním kole I. A třídy skupiny B dokázali zvítězit na půdě suverénního Hlízova 3:2. Radost z výhry je tuplovaná, bude se totiž plnit dlouhodobá sázka.

„Na dobře připraveném hřišti se moc fotbal nehrál. Dominovaly osobní souboje, hra se kouskovala, takže se nedalo dostat pořádně do tempa. Domácí se ujali vedení po skrumáži, kdy jsme nepokryli hráče, a ten to dobře vyřešil. Ale do poločasu jsme dokázali zužitkovat dvě zaváhání soupeře a otočili skóre. Ovšem vedení jsme neudrželi a domácí před poločasem vyrovnali,“ zhodnotil první poločas trenér Jindřich Stejskal.