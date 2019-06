Libličtí fotbalisté možná očekávali jednoduchý zápas s odevzdaným soupeřem. To se ale přepočítali. Uhlíři promarnili několik šancí a pak sami inkasovali. Do konce poločasu však janovičtí hráči dokázali skóre otočit a díky platonickému tlaku Liblice ve druhém poločase jim to v celkovém zúčtování na výhru přeci jen stačilo.

„Úvodních deset minut patřilo domácím, kteří na nás vlétli a vypracovali si tři šance. Naštěstí pro nás je neproměnili a my se tak dostali zpět do zápasu a hru vyrovnali. A byli jsme to my, kdo svou šanci proměnil a radoval se z vedoucí branky. Soupeř začal rázem kazit, ale to jsme nedokázali využít k navýšení vedení, naopak. Dlouhý odkop Janovic jsme nedokázali odvrátit a domácí hráč ze samostatného úniku vyrovnal. Těsně před přestávkou bylo pro nás ještě hůř. Zbytečně jsme si neodpustili poznámky a domácí dostali výhodu nepřímého kopu, po kterém jsme inkasovali,“ zlobil se trenér Petr Samek.

V kabině si tak libličtí hráči museli hodně věcí vyříkat a ve druhém poločase zlepšit svou hru.

„Do druhého poločasu jsme nastoupili jako vyměnění. Začali jsme bojovat a soupeře jsme pustili snad jen třikrát na půlku. Někdy se to prostě stane, že jste lepší, ale nedáte góly. Myslím si, že zápas to byl minimálně remízový. Kluci jinak za druhý poločas zaslouží pochvalu, jak se dokázali zvednout. Stejně tak patří respekt domácímu celku, který i v dosti vážné situaci v tabulce chtěl hrát fotbal a to se určitě cenní,“ neopomněl pochválit oba týmy Petr Samek.

Branky: 35. Vyhnánek, 45. Zadražil – 27. Bázlík. Poločas: 2:1.

Liblice: Matoušek – Vosecký, Pop, P. Nouzák, F. Řípa – Pačes (46. Rohn), Vlk, Bázlík, Hejda – Hrstka, Vostrovský.