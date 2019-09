V dalším kole I.B třídy si libličtí fotbalisté přivezli bod ze Suchdola, kde remizovali v normální hrací době 1:1. Poločasové vedení na půdě nováčka soutěže neudrželi a utkání se tak dostalo do penalt, které zvládli lépe domácí (4:2). Hosté navíc museli závěr dohrávat bez vyloučeného Hrstky.

Ilustrační foto. | Foto: Pavla Hájková

„Zápas se mi nehodnotí moc jednoduše. Skoro hodinu jsme vedli, ale inkasovali snad po jediném našem zaváhání, kdy se domácí dostali do brejku, který skončil penaltou a vyrovnáním. Opět se nám plní marodka a nebylo tak příliš možností, jak na remízový stav střídáním reagovat a hru oživit. Ke konci zápasu jsme navíc neproměnili velkou příležitost a tím tak odmítli tři body. Penaltový rozstřel nám tentokrát nevyšel, kdy nás dvakrát vychytal domácí brankář. Ale když to vezmu kolem a kolem, tak je to bod z venku a s tím se asi smířím,“ uvedl trenér Petr Samek.