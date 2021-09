„Jako tradičně jsme měli velké problémy se sestavou a počet zraněných se neustále zvětšuje. Je to znát na naší hře, hlavně v obraně, kde každý zápas hraje někdo jiný,“ posteskl si trenér Petr Samek.

„Hned ve druhé minutě jsme špatnou rozehrávkou darovali domácím první gól. V osmé minutě po centru z poloviny hřiště chyboval brankář a bylo to o dva góly. Pak jsme se snažili a odměnou nám bylo snížení. Minutu do poločasu a při naší snaze vyrovnat jsme udělali další chybu po nakopnutém balónu a bylo to zase o dva góly,“ objasnil klíčové momenty Samek.

„Druhý poločas jsme začali hrát na tři útočníky, ale soupeř si to zkušeně hlídal. My, co jsme si vypracovali, tak ke gólu nedotáhli. Soupeř opět potrestal naše individuální chyby a my ty jeho ne. Prohra je z tohoto pohledu zasloužená. Musíme přestat dělat tyto chyby a přát si, ať se už taky někdo uzdraví,“ přeje si Petr Samek.

Branky: 2. Weinlich, 8. a 44. Švadlenka – 37. Dukay. ČK: 79. Chmelař (BP). Poločas: 3:1.

Liblice: Matoušek – Vostrovský, Bahr, Nouzák, Kliment – Dukay, Pačes, Schovanec, Hejda – Hrstka, Zimmermann (21. Plachý).