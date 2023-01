Zápis do basketbalové historie: Kolín si podruhé v sezoně vyšlápl na mistra

„Již do prvního zápasu jsme nastupovali bez prvního důležitého hráče, který se zranil. Po třetím zápase se nám zranil další důležitý hráč a jelikož se jednalo o zranění kolena, tak nám oba chyběli celou podzimní část. K tomu přišly odchody dalších tří hráčů, kteří svým chováním nezapadli do normálně fungujícího týmu. A aby toho nebylo málo, tak posledních pět zápasů jsme museli odehrát bez dalších dvou hráčů, k tomu se ale nebudu vyjadřovat. Toto všechno není výmluva, ale konstatování. Bylo to výrazné oslabení kádru a nebýt kluků, kteří měli pouze zaskakovat v případě nouze, tak nevím, jak by vše dopadlo,“ dodal.

Jak hodnotíte zápasy doma a venku?

Všechny body jsme získali doma. Venku to bylo horší. Až na výjimky jsme neměli nárok na bodování.

Který zápas byl nejpovedenější a naopak?

Nejvíce se nám podařil asi hned první zápas se Zelenčí. Těch nepovedených bylo víc, asi nejvíc na hřišti Jíkve.

Jak jste spokojený s hráčským kádrem? Budou přes zimu nějaké změny?

V zimní přestávce chceme kádr posílit a doplnit tak, abychom byli schopni ostatní mužstva porážet a tím získat body, které nám pomohou zůstat v této soutěži i pro příští sezonu.

Jak bude probíhat zimní příprava?

Zimní příprava bude tak náročná, jak vyžaduje tato soutěž, a to jak po fyzické stránce, tak herní. Již máme domluveno pět kvalitních soupeřů.

