„V desáté minutě byl zápas rozhodnutý, když jsme prohrávali 3:0. A nebylo to, že by na nás domácí vlítli. Bylo to naším nezodpovědným a naivním přístupem, především našich obránců, když jsme, nejen tyto tři branky, domácím darovali, ale darovali jsme jim prakticky všechny branky bez toho, aby se museli více namáhat. Domácí pouze využili nabídky jednoduchého skórování,“ konstatoval Šafránek.

„Určitě neobvyklé byly i odpískané tři penalty na naše mužstvo. Penalt má být tolik, kolik jich skutečně je a ne tolik, kolik jich chce odpískat rozhodčí. Kritika ale padá hlavně na naše mužstvo a na některé naše hráče.

Laciná vysoká porážka není dobrá vizitka pro Plaňany a mě mrzí hlavně to, že jsme měli domácí výrazně více potrápit. Určitě to šlo, nebýt školáckých chyb,“ dodal Šafránek.

Branky: 3. Solar, 6. a 89. Dlouhý, 10., 37. a 68. Krátký (všechny z PK), 62. Štěpánek. Poločas: 4:0.

Plaňany: Arnold – Jambor, Konůpek, Dittrich, Freund – Hanzálek, Motrunich, Volavka, Nedvědil, Málek (73. Češner) – Čech (80. Trnka).

