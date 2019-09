Růžička zařídil posun Peček na čtvrté místo tabulky

Vypadalo to na další ztrátu bodů, pak se ale dostal do šance Růžička a proměnil. Díky tomu fotbalisté Peček slaví v nejnižší krajské soutěži další tři body. Na domácím hřišti porazili Semice 3:2. Ve skupině C se vyhoupli již na čtvrté místo.

Z utkání I. B třídy Býchory - Pečky (2:1). | Foto: Deník/Michal Bílek